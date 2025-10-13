Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand auf Balkon

Kaiserslautern (ots)

Passanten stellten am Sonntagmittag eine Rauchentwicklung in der Friedrichstraße fest und alarmierten Feuerwehr sowie Polizei.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell feststellen, dass ein Mülleimer auf einem Balkon in Brand geraten war. Die Feuerwehr löschte diesen rasch. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an. Es entstand weder Personen- noch Fremdschaden. |fla

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell