Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Brand auf Balkon
Kaiserslautern (ots)
Passanten stellten am Sonntagmittag eine Rauchentwicklung in der Friedrichstraße fest und alarmierten Feuerwehr sowie Polizei.
Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell feststellen, dass ein Mülleimer auf einem Balkon in Brand geraten war. Die Feuerwehr löschte diesen rasch. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an. Es entstand weder Personen- noch Fremdschaden. |fla
