Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 0,78 Promille sind zu viel

Kaiserslautern (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen durfte ein 40-Jähriger mit seinem Pkw nicht mehr weiterfahren.

Eine Polizeistreife bemerkte auf einem Parkplatz in der Zollamtstraße einen Mercedes-Benz, dessen Fahrer gerade dabei war, sein Fahrzeug dort abzustellen. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr: 0,78 Promille pustete der Fahrer beim anschließenden Atemalkoholtest.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Mann mit zur Dienststelle genommen. Auf ihn kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zu.

Oft wird der Alkoholeinfluss nach dem Genuss entsprechender Getränke von Verkehrsteilnehmer falsch eingeschätzt. Der in Deutschland geltende Grenzwert von 0,5 Promille ist schnell erreicht. Die Polizei rät, das Fahrzeug nach dem Konsum von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln stehen zu lassen. So gefährden Sie weder sich selbst noch andere. |fla

