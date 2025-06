Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlungen am Bahnhof - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr wurde eine 16-Jährige am Bahnhof in Schwetzingen-Nord Opfer eines bislang unbekannten Exhibitionisten. Die Hose des Mannes heruntergelassen und er manipulierte an seinem Intimbereich. Obwohl sich die 16-Jährige von der Örtlichkeit entfernte, erschien der Mann wenige Minuten später erneut bei ihr. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: - ca. 1,75m - ca. 30-40 Jahre - Süd- bis südosteuropäisches Aussehen - Haare zum Zopf gebunden - Schnauzer mit Ziegenbart - dunkles T-Shirt mit einer hellen Zahl - Khakifarbene Hose

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1745555 beim Kriminaldauerdienst, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell