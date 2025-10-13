PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeistreife beendet Schlägerei

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend eine Schlägerei zwischen vier Personen beendet.

Während einer Streifenfahrt bemerkten die Polizisten in der Slevogtstraße, wie drei männlichen Personen im Alter zwischen 25 und 36 Jahren auf eine weitere Person einschlugen. Die Beamten eilten unmittelbar zur Hilfe. Nachdem die Täter auf die Ansprachen der Ordnungshüter nicht reagierten, konnten die Personen nach dem Einsatz des Schlagstockes getrennt werden. Einem Täter gelang fußläufig die Flucht, die zwei weiteren konnten vor Ort festgehalten werden. Der Geschädigte erlitt Kopfverletzungen.

Gegen die drei Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Personalien des dritten Täters konnten im Nachgang bereits ermittelt werden.

Haben Sie die Schlägerei gegen 19 Uhr beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369 14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2.|fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

