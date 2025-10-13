Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeugrennen mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife fielen in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtgebiet zwei Autofahrer aufgrund ihrer viel zu schnellen Fahrweise auf.

Bereits in der Berliner Straße nahmen die Polizisten die Verfolgung der 20 und 21-Jährigen Fahrzeugführer auf. Mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h fuhren die Fahrzeuge durch die Stadt. Dabei überholten sie sich gegenseitig sowie einen weiteren Autofahrer. An einer rotzeigenden Ampel in Höhe der Mühlstraße stoppten die "Kontrahenten" schließlich. Der Polizei gelang es, die Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Während der Kontrolle zeichnete einer der Beteiligten die Gespräche heimlich mit seinem Smartphone auf. Aufgrund des Kraftfahrzeugrennens sowie der unerlaubten Tonaufnahme wurden die Fahrzeuge, die Führerscheine und das Handy beschlagnahmt. Die Beteiligten blicken nun einem Strafverfahren entgegen. |fla

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell