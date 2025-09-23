Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Tageswohnungseinbruch

Pfronstetten (RT): Mit Pkw überschlagen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 312 sind zwei Personen schwer verletzt worden. Kurz nach 6.30 Uhr war eine 50 Jahre alte Frau mit einem Ford Transit auf der Bundesstraße von Pfronstetten herkommend in Richtung Oberstetten unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, worauf die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses rutschte rund 60 Meter einen Hang hinunter, überschlug sich und kam hinter einer Böschung auf dem Dach zum Liegen. Sowohl die 50-Jährige als auch ihre 53 Jahre alte Beifahrerin erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Sie mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Der Schaden am Ford, der abgeschleppt wurde, beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 2.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen ereignet hat. Ein 44-jähriger Lenker einer Mercedes E-Klasse war kurz vor sechs Uhr auf der K 1215 von Esslingen in Richtung Deizisau unterwegs und wollte nach links auf die Sirnauer Brücke abbiegen. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende 27-Jährige in ihrem Ford Fiesta, die hinter einem Lkw unterwegs war. Beide Pkw kollidierten frontal, wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Ford und der Mercedesfahrer wurden nach aktuellem Stand leicht verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise mehrere zehntausend Euro. (ah)

Nehren (TÜ): Transporter-Fahrer durch Vorfahrtsmissachtung verletzt

Ein Verkehrsteilnehmer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in der Reutlinger Straße leicht verletzt worden. Kurz nach 6.30 Uhr befuhr dabei ein 48-Jähriger mit einem Opel Corsa die F.-A.-Köhler-Straße in Fahrtrichtung Reutlinger Straße. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann an der Einmündung zur Reutlinger Straße einen vorfahrtsberechtigten VW Transporter, den ein 28 Jahre alter Mann lenkte, übersehen haben und stieß in der Folge mit diesem zusammen. Durch die Kollision verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. (gj)

Kusterdingen (TÜ): Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Ortsrand von Kusterdingen aufgehebelt. Kurz vor 14.00 Uhr löste die Gebäudetechnik einen akustischen Alarm aus, wonach der Täter flüchtete. Bei der Überprüfung der Tatörtlichkeit stellte sich heraus dass die Alarmanlage den gewünschten Zweck erreicht hatte, das Haus war nicht betreten worden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (tr)

