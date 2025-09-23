Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Durch Schläge lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Nürtingen/Großbettlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht, am Samstagabend (20.09.2025) einen 28-Jährigen durch Schläge lebensgefährlich verletzt zu haben, ist ein 18 Jahre alter Heranwachsender am Sonntag (21.09.2025) von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Verdächtige befindet sich wie eine gleichaltrige mutmaßliche Komplizin wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeit vorliegenden kriminalpolizeilichen Ermittlungsergebnissen zufolge soll das spätere Opfer am Samstagabend von der 18-jährigen Frau unter einem Vorwand in ein Waldstück zwischen Nürtingen und Großbettlingen gelockt worden sein. Dort soll ihn der 18-Jährige zusammen mit noch unbekannten Komplizen unvermittelt angegriffen und durch Schläge lebensgefährlich verletzt haben. Der schwerstverletzte 28-Jährige konnte sich anschließend aus dem Waldstück retten und traf gegen 23.50 Uhr in der Metzinger Straße in Großbettlingen auf Zeugen, von denen die Polizei verständigt wurde. Der 28-Jährige musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Er befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr. Eine sofort nach dem Notruf eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Tätern war zunächst erfolglos verlaufen.

Wenige Stunden nach der Tat stellte sich dann der 18-Jährige bei der Polizei und teilte seine Beteiligung an der Tat mit. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Montag (22.09.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 18-jährige türkische Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Noch am selben Tag erfolgte auf Grundlage eines richterlichen Haftbefehls auch die Festnahme der gleichaltrigen mutmaßlichen Komplizin, die rasch ins Visier der Ermittler geraten war. Auch gegen die heranwachsende Deutsche ordnete ein Haftrichter am Dienstag (23.09.2025) die Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Motiv der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell