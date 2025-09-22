Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Motorradunfall; zahlreiche weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Gaststätte; Küchenbrand; Streitigkeiten; Brandstiftung an Bauwagen; Raub; Abschleppwagen gestohlen;

Reutlingen (ots)

Einbruch in Restaurant

Ein Restaurant in der Kaiserpassage ist am Sonntag ins Visier eines Einbrechers geraten. Wohl gegen 5.20 Uhr gelangte der Täter durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere und suchte dort nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte mehrere Tablets sowie Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Trochtelfingen (RT): Mit Abschrankung kollidiert

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Mägerkingen verletzt worden. Der 82 Jahre alte Mann war mit seinem Pedelec gegen 14.10 Uhr im Bereich des Hauwegs unterwegs, als er bei der Unterführung der L 385 in Richtung Lauchertsee gegen eine Abschrankung stieß. Mit dem Rettungswagen wurde der Senior zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Pedelec war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Metzingen (RT): Unfall verursacht und weggefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 82-Jährigen, der am Sonntagabend an der Einmündung Metzinger Straße / Ulmer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Mann war kurz vor 23 Uhr mit seinem VW Fox auf der Eisenbahnstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Stadtmitte fahrenden VW ID3, dessen 18 Jahre alte Lenker keine Chance mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Nach dem Zusammenstoß hielten beide Fahrer zunächst an. Obwohl der VW-Fahrer angab, die Polizei hinzuzuziehen, flüchtete der Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle. Er konnte im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden und sieht jetzt nicht nur einer Anzeige wegen der Vorfahrtsverletzung, sondern auch einer Strafanzeige entgegen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Metzingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Ein weit unter die Mindestprofiltiefe abgefahrener Vorderreifen dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagvormittag auf der B28 gewesen sein. Der 17-Jährige war gegen 9.45 Uhr mit seiner 125er Yamaha auf der Bundesstraße von Reutlingen kommend unterwegs und wollte an der Abfahrt Metzingen-Mitte in Richtung Bongertwasen ausfahren. In der Rechtskurve der Ausfahrt stürzte er mit seinem Motorrad auf der regennassen Fahrbahn, schlitterte mit samt seiner Maschine über die Fahrbahn und blieb letztendlich im linken Grünstreifen liegen. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde der Jugendliche nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Tödliche Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K 6745 erlitten. Die 59-Jährige war kurz vor zwölf Uhr mit einer Kawasaki, in Begleitung zweier weiterer Kradlenker auf der Kreisstraße von Pflummern in Richtung Mörsingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam die Zweiradlenkerin auch noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfemaßnahmen von mehreren Zeugen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis kurz nach 15 Uhr gesperrt. (gj)

Römerstein (RT): Radfahrer zusammengestoßen

Ein Pedelecfahrer ist am Sonntagvormittag bei der Kollision mit einem anderen Fahrradlenker verletzt worden. Ein 83-Jähriger befuhr gegen 9.50 Uhr aus Richtung Donnstetten kommend einen neben der B 465 verlaufenden landwirtschaftlichen Weg. Während eines Abbiegevorganges nach rechts kollidierte er mit einem geradeaus fahrenden 38 Jahre alten Mountainbiker und stürzte zu Boden. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste der 83-Jährige in eine Klinik gebracht werden. (gj)

Esslingen (ES): Stichflamme beim Kochen

Zu einem Wohnhaus in der Steinhalde in Oberesslingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagvormittag, gegen 10.40 Uhr, ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war dort beim Kochen durch eine Bewohnerin eine Stichflamme entstanden, die auch auf die Dunstabzugshaube übergegriffen hatte. Der Küchenbrand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden, dennoch dürfte sich der Sachschaden auf circa 50.000 Euro belaufen. Ein jugendlicher Bewohner, der durch den Brand verletzt worden war, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Plochingen (ES): Mit Hundeleine zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt seit Sonntagvormittag wegen des Verdachts der gefährlichen Köperverletzungen gegen einen noch unbekannten Hundehalter. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 11.15 Uhr einem 54 Jahre alter Jogger beim Laufen auf dem Filsweg ein nicht angeleinter Schäferhund entgegengerannt sein. Aus Angst vor dem offensichtlich bedrohlich scheinenden Hund soll der Jogger diesen mit einem Tierabwehrspray angesprüht haben, woraufhin der bislang unbekannte Hundehalter den Jogger mit einer Hundeleine anging, auf diesen einschlug und ihn damit verletzte. Durch die Flucht von der Örtlichkeit soll der 54-Jährige dann weitere Schläge verhindert haben. Danach soll der Hundehalter in Begleitung seines einen Maulkorb tragenden Schäferhund den Mann noch ein Stück weit verfolgt haben. Der Besitzer des Hundes wird als etwa 40 Jahre alt, 170-175 cm groß, mit kräftiger Statur, dunklen schulterlangen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Kappe und einem roten T-Shirt. Hinweise auf ihn oder den Schäferhund nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen. (gj)

Wendlingen (ES): Bauwagen angezündet

Gegen zwei Jugendliche ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Sonntagnachmittag wegen des Verdachts der Brandstiftung. Kurz vor 15 Uhr wurde durch Zeugen ein brennender Bauwagen auf einem Areal im Schwanenweg gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Im Zuge der Fahndung konnten zwei 15-Jährige Jugendliche angetroffen werden, die im Verdacht stehen für die Brandlegung verantwortlich zu sein. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden auf die Dienststelle des Polizeireviers Nürtingen verbracht und im Anschluss auf freien Fuß entlassen. (gj)

Rottenburg (TÜ): Handy geraubt

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, in der Wilhelmstraße Opfer eines Raubdelikts geworden. Dabei soll der Mann von drei Unbekannten hinter ein Haus gelockt worden sein, wo er zur Herausgabe seines Handys aufgefordert wurde. Nachdem er dies verweigerte, soll er durch weitere, dort wartende Personen geschlagen und getreten worden sein, die ihm anschließend das Mobiltelefon und einen kleinen Bargeldbetrag abnahmen. Nachdem alle beteiligte Personen geflüchtet waren, rief der Geschädigte die Polizei. Infolge der Schläge wurde der Mann leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen zum Tathergang und den Tatverdächtigen übernommen. (gj)

Albstadt (ZAK): Kind an Fußgängerampel angefahren

Ein 10 Jahr altes Kind hat bei einem Unfall am Sonntagabend in der Friedrichstraße leichte Verletzungen erlitten. Der Junge überquerte gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad die Fußgängerampel der Friedrichstraße. Hierbei wurde er von einem 58-jährigen Peugeot-Lenker, der mit seinem Wagen von der Sonnenstraße nach rechts abbog übersehen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 10-Jährige auf die Fahrbahn. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. (gj)

Burladingen (ZAK): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwerverletzt wurde ein 57-Jähriger, der am Samstagnachmittag auf der K7160 zwischen Gauselfingen und Mägerkingen mit seinem Motorrad gestürzt ist. Der Mann war gegen 14.15 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße in Richtung Mägerkingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache am Beginn einer scharfen Linkskurve alleinbeteiligt zu weit nach rechts kam und stürzte. In der Folge kamen Fahrer und Motorrad von der Fahrbahn ab und erst nach rund 15 Metern auf einer Wiese zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorrad wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Balingen (ZAK): Abschleppwagen gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Opel Movano Abschleppwagen, an dem die Kennzeichen BL-AT 4000 angebracht waren, fahndet das Polizeirevier Balingen. Das Fahrzeug war auf einem Firmengelände in der Straße Wasserwiesen abgestellt und wurde auf noch ungeklärte Art und Weise zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, neun Uhr, gestohlen. Hinweise zu dem gestohlenen Fahrzeug bitte an das Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-0 oder jede andere Polizeidienstelle. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell