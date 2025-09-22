Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Räuberischer Ladendiebstahl; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Räuberischer Ladendiebstahl

Das Polizeirevier Reutlingen fahndet seit Montagvormittag nach einem bislang Unbekannten wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls. Der Mann war gegen elf Uhr einem Angestellten in einem Geschäft in der Wilhelmstraße aufgefallen, als er die Verkaufsräumlichkeiten verlassen wollte, ohne mehrere Parfüm-Artikel zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Mann verfolgte und festhalten wollte, stürzten beide zu Boden, wo der Dieb den Angestellten sofort mit Schlägen traktierte. Im weiteren Verlauf gelang dem Kriminellen mit zwei Parfüms die Flucht. Der Angestellte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 100 Euro. (gj)

Lichtenstein (RT): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer bei einem Sturz am Montagmittag erlitten. Der Mann war gegen 12.30 Uhr auf der B 312 von Honau herkommend in Richtung Traifelberg unterwegs, kam in einer scharfen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn zu Fall und stieß gegen die Leitplanken. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Da ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste er noch eine Blutprobe abgeben. Am Motorroller war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

