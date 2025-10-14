Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag stellte eine 21-Jährige in der Fliegerstraße fest, dass Unbekannte ihren geparkten VW Golf beschädigt haben. Innerhalb weniger Minuten ihrer Abwesenheit beschmierten die Täter das Fahrzeug mit einem schwarzem Stift und Spucke, zudem zerkratzen sie eine der Türen.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 13:25 Uhr und 13:50 Uhr im Bereich der Fliegerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell