Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Paket mit medizinischen Produkten entwendet: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Ein Spaziergänger machte am Sonntag einen ungewöhnlichen Fund: Auf einem Waldparkplatz an der K4 zwischen Kaiserslautern und dem Stadtteil Mölschbach stellte er ein zerrissenes Paket mit diversen Medizinprodukten fest und informierte die Polizei.

Die Beamten konnten den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig machen. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Paket auf dem Transportweg abhandenkam. Da ein Diebstahl nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Durch die Witterungseinflüsse sind die Medizinprodukte unbrauchbar. Der finanzielle Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht: Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Waldparkplatz bemerkt? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 - 369 14299 entgegen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

