Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randaliert und Fahrzeuge beschädigt: Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-Jähriger randalierte am Montagabend im Stadtgebiet und beschädigte dabei mehrere Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Mann löste im Verlauf des Abends gleich zwei Polizeieinsätze aus. Nachdem Anwohner der Slevogtstraße die Polizei bereits gegen 17.30 Uhr alarmierten, konnten Beamte den Tatverdächtigen stellen. Nach Eröffnung eines Strafverfahrens wurde dem Mann zudem ein Platzverweis erteilt, welchem er zunächst nachkam.

In der Nacht kehrte er jedoch zurück und beschädigte weitere Fahrzeuge in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die eintreffenden Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und leiteten ein weiteres Strafverfahren ein.

Die Polizei bittet darum, dass sich Betroffene deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde bei der Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 - 369 14299 melden. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell