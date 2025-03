Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250328-1-pdnms Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle in Schacht-Audorf

Rendsburg (ots)

Gestern Mittag kam es zu einem Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Schacht-Audorf. Zwei Täter flüchteten im Anschluss mit den Tageseinnahmen aus der Tankstelle.

Gegen 11.30 Uhr betraten zwei mit Sturmhauben vermummte Täter die Örtlichkeit in der Kieler Straße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Angestellte der Tankstelle auf, die Tageseinnahmen herauszugeben. Hierbei hielt ein Täter der Angestellten einen geöffneten Rucksack hin, in den sie Geld und Zigaretten hineinstecken sollte. Der zweite Täter bedrohte die Mitarbeiterin in der Zeit mit einer Schusswaffe. Nachdem die Geschädigte den Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag sowie einige Schachteln Zigaretten übergeben hatte, flüchteten diese fußläufig aus der Tankstelle in Richtung Ostenfeld. Mehrere eingesetzte Funkstreifenwagen konnten den Tatort zeitnah erreichen und im Rahmen der Nahbereichsfahndung zwei Jugendliche antreffen und vorläufig festnehmen, auf die die Täterbeschreibungen passten. Bei einem der Täter wurde der Rucksack mit dem gestohlenen Geld und weiteren Beweismitteln aufgefunden. Auch die Waffe konnte sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um eine Spielzeugwaffe, die jedoch täuschend echt aussah. Die beiden 15 und 16 jährigen Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel den Erziehungsberechtigten übergeben.

