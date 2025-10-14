PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei und ADFC informieren gemeinsam auf dem Wochenmarkt

POL-PDKL: Polizei und ADFC informieren gemeinsam auf dem Wochenmarkt
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Am kommenden Samstag, den 18. Oktober 2025, sind der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die Polizei Kaiserslautern auf dem Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz vor Ort, um Bürgerinnen und Bürger zu beraten. Im Vordergrund stehen die Themen "Fahrradfahren - aber sicher" sowie Einbruchschutz.

Gerade in der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko für Fahrradfahrer, da sie im Straßenverkehr oft schlechter gesehen werden. Gleichzeitig nehmen auch Einbrüche in Privathaushalte zu. Deshalb möchten ADFC und Polizei über die Bedeutung guter Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie über effektive Maßnahmen zum Schutz vor Einbrechern informieren und sensibilisieren.

Radfahrende können in der Zeit von 8 bis 12 Uhr vor Ort ihr Fahrrad kostenlos auf Verkehrssicherheit prüfen lassen - dabei werden Beleuchtung, Bremsen und Reifen genau unter die Lupe genommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Fahrrad codieren zu lassen. Diese Codierung schreckt zum einen Diebe ab und erleichtert es gleichzeitig, ein gestohlenes Fahrrad eindeutig zuzuordnen und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben zu können.

Für die Codierung ist keine Voranmeldung nötig, jedoch empfiehlt der ADFC, das erforderliche Formular vorab online unter https://s.rlp.de/wx4LMqB auszufüllen und ausgedruckt mitzubringen. Außerdem sollten ein gültiger Personalausweis sowie, falls vorhanden, der Kaufvertrag des Fahrrads vorgelegt werden.

Zu den Themen Diebstahl- und Einbruchschutz stehen Experten des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz mit Rat und Tat zur Seite. Sie informieren unter anderem über die Wirksamkeit von Bewegungsmeldern, die Installation von Überwachungskameras an der Haustür und geben praktische Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Wohnungen und Häusern.

Der ADFC und die Polizei freuen sich darauf, interessierte Besucherinnen und Besucher am 18. Oktober zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Wochenmarkt zu begrüßen und umfassend zu beraten. Sie finden den gemeinsamen Info-Stand im Bereich des Brunnens in Richtung Marktstraße. |fla/cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 13:21

    POL-PDKL: Am Einparken gehindert und zum Wegfahren genötigt

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagvormittag führte ein Streit um einen Parkplatz im Stadtgebiet zu einer Strafanzeige. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 62-jährige Autofahrerin kurz vor 11 Uhr in der Burgstraße gerade im Begriff einzuparken, als sie von mehreren Personen mit Fahrzeugen blockiert und anschließend aufgefordert wurde, den Parkplatz freizugeben. Aufgrund des bedrohlichen Auftretens der Unbekannten ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:05

    POL-PDKL: Paket mit medizinischen Produkten entwendet: Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Spaziergänger machte am Sonntag einen ungewöhnlichen Fund: Auf einem Waldparkplatz an der K4 zwischen Kaiserslautern und dem Stadtteil Mölschbach stellte er ein zerrissenes Paket mit diversen Medizinprodukten fest und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig machen. Erste Ermittlungen ergaben, ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:59

    POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt: Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagmittag stellte eine 21-Jährige in der Fliegerstraße fest, dass Unbekannte ihren geparkten VW Golf beschädigt haben. Innerhalb weniger Minuten ihrer Abwesenheit beschmierten die Täter das Fahrzeug mit einem schwarzem Stift und Spucke, zudem zerkratzen sie eine der Türen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren