Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Böse Überraschung am Vogelwoog-Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung hat ein Geschäftsmann in den vergangenen Tagen am Vogelwoog erlebt. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass zwei seiner Firmenfahrzeuge von unbekannten Tätern malträtiert wurden. Der Lkw und der Anhänger waren seit vergangener Woche auf dem Waldparkplatz abgestellt. Unbekannte verstopften in dieser Zeit sämtliche Türschlösser mit Holzstäbchen oder einem Kleber.

Um die Fahrzeuge öffnen zu können, mussten die Schlösser aufgebohrt werden. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt.

Der betroffene Halter erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf mögliche Täter, die in den vergangenen Tagen am Vogelwoog aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

