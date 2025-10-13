Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 43. KW 2025
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 20.10.2025 bis Sonntag, 26.10.2025 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 20.10.2025
- Großrosseln - B 269 neu - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Dienstag, 21.10.2025
- Brotdorf - L112 zwischen Bildstock und Dirmingen - BAB A 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
Mittwoch, 22.10.2025
- B 10 zwischen Eppelborn und Neububach - Riegelsberg - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AS St.Ingbert-West
Donnerstag, 23.10.2025
- Heusweiler - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Saarbrücken-Ludwigsberg - BAB 1 zwischen AS Tholey und AK Saarbrücken
Freitag, 24.10.2025
- Saarbrücken - L 266 zwischen Göttelborn und Humes - BAB 8 zwischen AS Neunkirchen-Kohlhof und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
Samstag, 25.10.2025
- Rilchingen-Hanweiler - B 269 zwischen Dillingen und Lebach
Sonntag, 26.10.2025
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
