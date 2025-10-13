PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 43. KW 2025

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 43. KW 2025
Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 20.10.2025 bis Sonntag, 26.10.2025 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 20.10.2025

   - Großrosseln
   - B 269 neu
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Dienstag, 21.10.2025

   - Brotdorf
   - L112 zwischen Bildstock und Dirmingen
   - BAB A 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland-Pfalz

Mittwoch, 22.10.2025

   - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach
   - Riegelsberg
   - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AS St.Ingbert-West

Donnerstag, 23.10.2025

   - Heusweiler
   - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS 
     Saarbrücken-Ludwigsberg
   - BAB 1 zwischen AS Tholey und AK Saarbrücken

Freitag, 24.10.2025

   - Saarbrücken
   - L 266 zwischen Göttelborn und Humes
   - BAB 8 zwischen AS Neunkirchen-Kohlhof und Landesgrenze 
     Rheinland-Pfalz

Samstag, 25.10.2025

   - Rilchingen-Hanweiler
   - B 269 zwischen Dillingen und Lebach

Sonntag, 26.10.2025

   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

