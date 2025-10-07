PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 42. KW 2025

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 42. KW 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 13.10.2025 bis Sonntag, 19.10.2025 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 13.10.2025

   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - Wallerfangen, B 405
   - B 406 zwischen Sinz und Oberleuken

Dienstag, 14.10.2025

   - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Dudweiler
   - B 269 neu
   - L 253, Kleinblittersdorf und Landesgrenze

Mittwoch, 15.10.2025

   - Losheim, B 268
   - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AD Nonnweiler
   - Holz

Donnerstag, 16.10.2025

   - BAB 620, zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - BAB 623 zwischen AS Dudweiler und AD Friedrichsthal
   - St. Wendel

Freitag, 17.10.2025

   - B 41, zwischen Neunkirchen und Ottweiler
   - Weiskirchen, L 157
   - St. Ingbert

Samstag, 18.10.2025

   - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Sonntag, 19.10.2025

   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 09:48

    POL-SL: Allgemeine Hinweise zur Wetterlage

    Saarbrücken. (ots) - Die aktuellen Wetterprognosen sagen ab Freitagnacht (03.10.2025) bis zum Samstag (04.10.2025) mittlere Niederschlagsmengen und mäßigen bis stark böigen Wind über das Saarland voraus. Für den Veranstaltungsraum anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit gibt es für verschiedene Szenarien ein abgestimmtes Vorgehen zwischen den beteiligten Akteuren, so auch für mögliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren