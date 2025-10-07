Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 42. KW 2025
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 13.10.2025 bis Sonntag, 19.10.2025 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 13.10.2025
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Wallerfangen, B 405 - B 406 zwischen Sinz und Oberleuken
Dienstag, 14.10.2025
- BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Dudweiler - B 269 neu - L 253, Kleinblittersdorf und Landesgrenze
Mittwoch, 15.10.2025
- Losheim, B 268 - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AD Nonnweiler - Holz
Donnerstag, 16.10.2025
- BAB 620, zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 623 zwischen AS Dudweiler und AD Friedrichsthal - St. Wendel
Freitag, 17.10.2025
- B 41, zwischen Neunkirchen und Ottweiler - Weiskirchen, L 157 - St. Ingbert
Samstag, 18.10.2025
- B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken
Sonntag, 19.10.2025
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
