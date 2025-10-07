Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 42. KW 2025

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 13.10.2025 bis Sonntag, 19.10.2025 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 13.10.2025

- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Wallerfangen, B 405 - B 406 zwischen Sinz und Oberleuken

Dienstag, 14.10.2025

- BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Dudweiler - B 269 neu - L 253, Kleinblittersdorf und Landesgrenze

Mittwoch, 15.10.2025

- Losheim, B 268 - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AD Nonnweiler - Holz

Donnerstag, 16.10.2025

- BAB 620, zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 623 zwischen AS Dudweiler und AD Friedrichsthal - St. Wendel

Freitag, 17.10.2025

- B 41, zwischen Neunkirchen und Ottweiler - Weiskirchen, L 157 - St. Ingbert

Samstag, 18.10.2025

- B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Sonntag, 19.10.2025

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

