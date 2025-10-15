Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Lkw gesehen?

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag auf der L363 zwischen Linden und Queidersbach unterwegs waren. Benötigt werden Hinweise auf einen Lkw, der zwischen 13.30 und 14 Uhr in Richtung Linden fuhr.

Zur gleichen Zeit war ein Omnibus in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Kurz nachdem der Fahrer Linden verlassen hatte - etwa gegen 13.50 Uhr - begegneten sich der Bus und der Lkw. Weil der Lkw dabei ziemlich in der Mitte der Straße fuhr, versuchte der Bus-Fahrer einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem er stark nach rechts lenkte. Dabei geriet das Fahrzeug aber auf den dortigen Bordstein und prallte gegen eine Steinmauer. Durch die Kollision und das anschließende Bremsmanöver zogen sich zwei Fahrgäste leichte Verletzungen zu.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Eine Beschreibung des Lasters liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-14299 entgegen.

Die verletzten Fahrgäste wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Bus und an der Steinmauer entstand hoher Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr räumte abgebrochene Steine von der Fahrbahn. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell