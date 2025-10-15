PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Lkw gesehen?

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag auf der L363 zwischen Linden und Queidersbach unterwegs waren. Benötigt werden Hinweise auf einen Lkw, der zwischen 13.30 und 14 Uhr in Richtung Linden fuhr.

Zur gleichen Zeit war ein Omnibus in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Kurz nachdem der Fahrer Linden verlassen hatte - etwa gegen 13.50 Uhr - begegneten sich der Bus und der Lkw. Weil der Lkw dabei ziemlich in der Mitte der Straße fuhr, versuchte der Bus-Fahrer einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem er stark nach rechts lenkte. Dabei geriet das Fahrzeug aber auf den dortigen Bordstein und prallte gegen eine Steinmauer. Durch die Kollision und das anschließende Bremsmanöver zogen sich zwei Fahrgäste leichte Verletzungen zu.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Eine Beschreibung des Lasters liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-14299 entgegen.

Die verletzten Fahrgäste wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Bus und an der Steinmauer entstand hoher Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr räumte abgebrochene Steine von der Fahrbahn. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:25

    POL-PDKL: Räuberischer Diebstahl in der Fußgängerzone

    Kaiserslautern (ots) - Ein räuberischer Diebstahl ist der Polizei am Dienstagvormittag aus der Fußgängerzone gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die kurz nach 11 Uhr in der Kerststraße unterwegs waren und möglicherweise die Täter auf der Flucht gesehen haben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren zwei unbekannte Männer am Werk, die gemeinsam handelten. Einer der beiden gab vor, sich für zwei iPhones zu ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:16

    POL-PDKL: Böse Überraschung am Vogelwoog-Parkplatz

    Kaiserslautern (ots) - Eine böse Überraschung hat ein Geschäftsmann in den vergangenen Tagen am Vogelwoog erlebt. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass zwei seiner Firmenfahrzeuge von unbekannten Tätern malträtiert wurden. Der Lkw und der Anhänger waren seit vergangener Woche auf dem Waldparkplatz abgestellt. Unbekannte verstopften in dieser Zeit sämtliche Türschlösser mit Holzstäbchen oder einem Kleber. Um ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:15

    POL-PDKL: Schmierfinken hinterlassen Graffiti

    Kaiserslautern (ots) - Schmierfinken waren Anfang der Woche in der Vogelwoogstraße am Werk. In der Nacht von Montag auf Dienstag besprühten sie eine Hauswand und mehrere Garagentore mit Graffiti. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren