Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw erfasst E-Scooter - Fahrer verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße ist es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Der Rollerfahrer wurde dabei verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen sich die beiden Fahrzeuge gegen 18.20 Uhr in Höhe der Einmündung zur Wörthstraße in die Quere. Der Autofahrer kam aus der Hermann-Gehlen-Straße und wollte die Pariser Straße queren, um in die Wörthstraße einzufahren. Dabei übersah er jedoch den jugendlichen E-Scooter-Fahrer, der in der Pariser Straße auf dem Fahrradweg unterwegs war.

Der Pkw erfasste den Elektroroller, so dass dessen Fahrer zu Boden stürzte. Der 16-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Bein und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem E-Scooter entstand Sachschaden. Gegen den 36-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell