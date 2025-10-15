Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kein Diebesgut aber Betäubungsmittel gefunden

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag eingehandelt. Der 19-Jährige steht im Verdacht, sich am späten Abend in der Straße "Alte Brücke" an einem abgestellten Auto zu schaffen gemacht zu haben. Es gelang ihm zwar nicht, den Pkw aufzubrechen, aber er wurde von der Fahrzeughalterin gesehen. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei und konnte den Täter beschreiben.

Die ausgerückte Streife stellte den Mann kurze Zeit später noch in der Nähe des Tatorts und unterzog ihn einer Kontrolle. Diebesgut hatte er nicht bei sich, dafür aber Betäubungsmittel und ein Messer. Die Sachen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

