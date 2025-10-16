PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Autos

Kaiserslautern (ots)

Zwei Autoaufbrüche wurden der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtgebiet gemeldet. In der Emil-Caesar-Straße machten sich bislang unbekannte Täter an einem Mini Cooper zu schaffen. Der Wagen war zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 6:25 Uhr, in der Straße abgestellt. Die Diebe entwendeten Bluetooth-Boxen, Parfüm und Bargeld. Die Schadenshöhe liegt über 800 Euro.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Straße "Am Blutacker". Hier durchsuchten Unbekannte einen Audi A4 und stahlen ein Ladekabel. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr. In beiden Fällen ist derzeit unklar, ob die Fahrzeuge verschlossen waren. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich unter 0631 369-14199 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

