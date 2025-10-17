Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Paar streitet sich auf der Straße

Kaiserslautern (ots)

In der Fruchthallstraße kam es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Mann und seiner 38-jährigen Freundin. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über die Schlägerei informiert und traf vor Ort auf den Mann, der angab, von seiner Freundin mehrfach geschlagen worden zu sein. Daraufhin habe er sich ebenfalls zur Wehr gesetzt.

Die 38-Jährige hatte die Örtlichkeit zunächst verlassen, konnte jedoch kurze Zeit später von den Beamten in der Nähe angetroffen werden. Sie erklärte, gemeinsam mit ihrem Freund Alkohol konsumiert zu haben, dabei wären sie in Streit geraten. Im Verlauf dessen habe der 32-Jährige sie geschlagen. Während der Befragung durch die Polizei wurde die Frau zunehmend aggressiv und unkooperativ und versuchte, die Örtlichkeit zu verlassen. Die Beamten nahmen sie nach mehrmaliger Androhung in Gewahrsam. Ihr Partner erhielt einen Platzverweis, welchem er nachkam. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell