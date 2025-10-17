POL-PDKL: Streit in der Notaufnahme endet in Handgreiflichkeiten

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Körperverletzung erstattete am Donnerstag eine 65-jährige Frau Anzeige bei der Polizei. Nach ihren Angaben war es gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zollamtstraße zu einem Streit zwischen ihr und einer unbekannten Frau gekommen. Die Frau gab an, von der Unbekannten beleidigt und mit einem Einkaufskorb ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Die Geschädigte ...

mehr