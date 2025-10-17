PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit in der Notaufnahme endet in Handgreiflichkeiten

Kaiserslautern (ots)

In der Notaufnahme eines Krankenhauses im Stadtgebiet kam es am Donnerstagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Klinikmitarbeiter und einem Rettungsdienstangehörigen. Zunächst stritten die beiden Männer verbal, ehe es zu Handgreiflichkeiten kam. Zeugen konnten die Beteiligten trennen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung. Der genaue Auslöser des Konflikts ist Gegenstand der Ermittlungen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

