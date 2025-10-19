Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gallappmühler Straße derzeit gesperrt.

Kaiserslautern (ots)

Seit dem gestrigen Tag ist die Gallapmühler Straße im Bereich zwischen der Neuen Straße und der Lauterstraße vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Baum, der droht, auf die Fahrbahn zu stürzen. Die örtliche Feuerwehr war bereits im Einsatz, konnte den Baum jedoch aus Sicherheitsgründen nicht fällen. Aufgrund der starken Spannung im Holz bestand akute Gefahr für die Einsatzkräfte. Die Straßenmeisterei wurde verständigt und wird am Montag die Fällung sowie die Entsorgung des Baumes vornehmen. Bis dahin bleibt die Sperrung bestehen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren und die Absperrmaßnahmen zu beachten.

