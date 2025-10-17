PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Briefkasten zerstört?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in der Sandhofstraße Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es kurz vor 20 Uhr zu einem lauten Knall. Als Anwohner nachschauten, stellten sie fest, dass an einem Anwesen der Briefkasten zerstört wurde. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Verursacher Feuerwerkskörper explodieren ließen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 14:50

    POL-PDKL: Handy am Steuer - das wird teuer

    Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Um die Ablenkung im Straßenverkehr ging es bei Verkehrskontrollen am Donnerstag im Stadtgebiet. Im Tagesverlauf wurden an verschiedenen Örtlichkeiten - darunter das Stadtgebiet sowie Otterbach und Otterberg - Kontrollstellen eingerichtet und die vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier genommen. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte zwischen 8 und 15 Uhr 18 Autofahrer fest, die das ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:39

    POL-PDKL: Bei Ausweichmanöver gestürzt

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Beim Versuch, einem Fahrzeug auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, ist ein Motorradfahrer am Donnerstag in der Lauterstraße gestürzt und hat sich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 65-Jährige mit seiner Maschine in Fahrtrichtung Sambach unterwegs und näherte sich gegen 10.15 Uhr der Einmündung zur Hauptstraße. Eine Autofahrerin, die mit ihrem ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:01

    POL-PDKL: Paar streitet sich auf der Straße

    Kaiserslautern (ots) - In der Fruchthallstraße kam es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Mann und seiner 38-jährigen Freundin. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über die Schlägerei informiert und traf vor Ort auf den Mann, der angab, von seiner Freundin mehrfach geschlagen worden zu sein. Daraufhin habe er sich ebenfalls zur Wehr gesetzt. Die 38-Jährige hatte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren