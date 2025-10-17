Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Briefkasten zerstört?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in der Sandhofstraße Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es kurz vor 20 Uhr zu einem lauten Knall. Als Anwohner nachschauten, stellten sie fest, dass an einem Anwesen der Briefkasten zerstört wurde. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Verursacher Feuerwerkskörper explodieren ließen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

