Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Mit Mauer kollidiert

Kippenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kippenheimer Straße am Ortsausgang Schmieheim. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer soll beim Versuch einem Tier auszuweichen, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Nachdem der Lenker zuerst mit dem Ortshinweisschild und anschließend mit einer Betonmauer kollidierte, entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 25.000 Euro. Der leichtverletzte Autofahrer musste daraufhin in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. Die Feuerwehr konnte infolge des Unfalls Betriebsstoffe im Erdreich feststellen, musste allerdings keine weiteren Maßnahmen ergreifen. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

