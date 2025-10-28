POL-OG: Bischweier - Witterungsbedingter Verkehrsunfall
Bischweier (ots)
Durch das plötzliche Auftreten starker Wind- und Hagelniederschläge kam es am Montagmittag gegen 13 Uhr auf der B462 auf Höhe Bischweier zu einem Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Gaggenau soll ein 41-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer aufgrund starker Witterungsverhältnisse von der linken auf die rechte Fahrspur geraten sein. Infolgedessen kollidierte er mit einem 54-jährigen Ford-Fahrer, welcher sich ordnungsgemäß in gleiche Fahrtrichtung auf der rechten Spur befand. Insgesamt kam es zu einem Sachschaden von circa 10.000 Euro.
/si
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell