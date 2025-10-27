Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - LKW umgekippt

Seebach (ots)

Am heutigen Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr kippte ein LKW auf der B500 am "Seibelseckle" seitlich um. Ursache für den Unfall könnte nach aktuellem Stand der Ermittlungen die Witterungslage sein, welche die Fahrbahn aufgrund von Hagel an einigen Stellen glatt vereist hat. Der LKW-Fahrer konnte aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und befindet sich in medizinischer Behandlung.

/ti

