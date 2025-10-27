PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Windschläg - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Offenburg, Windschläg (ots)

Am Samstagmittag kam es in der Freiherr-von-Neveu-Straße ersten Ermittlungen zufolge zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine Fußgängerin war gegen 16:30 Uhr rechts am Straßenrand in Richtung Sand unterwegs. Nach Angaben der 58-jährigen Frau soll ein Van von hinten zügig an ihr vorbeigefahren sein. Hierbei habe das Fahrzeug mit dem Außenspiegel den Oberarm der Fußgängerin getroffen. Die 58-Jährige musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Zeugenangaben zufolge soll der Fahrer des dunklen Van seine Fahrt ohne anzuhalten und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sand fortgesetzt haben.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen oder schwarze Van mit Lahrer Zulassung gehandelt haben. Zeugenangaben zufolge hat der Van auf der Rückseite eine gelbe Aufschrift und es könnte sich möglicherweise um einen Camper handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer, dem Fahrzeug oder zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

