POL-OG: Rastatt - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Samstagvormittag kam es gegen 11:15 Uhr bei einer Ampelkreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fußgänger von einem Ford angefahren und verletzt wurden. Der 66-jährige Autofahrer war auf der Karlstraße in Richtung Lützowerstraße unterwegs, als er nach links auf die L77 in Richtung Niederbühl abbiegen wollte und dabei vermutlich das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel missachtet hat.

Die Fußgänger, welche ersten Erkenntnissen zufolge bei grün von der Militärstraße Richtung Karlstraße unterwegs waren, wurden hierbei von dem Fahrzeug erfasst und kamen zu Fall. Eine 72-Jährige und ein 74-Jähriger wurden hierbei leicht verletzt, während eine 67-Jährige schwer verletzt wurde. Zur medizinischen Versorgung wurden sie in umliegende Kliniken verbracht. Der Sachschaden am PKW beträgt circa 3.000 Euro.

Beamte des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme vor Ort. Die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden übernehmen die weiteren Ermittlungen und sind auf der Suche nach weiteren Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 97230-0 zu melden.

