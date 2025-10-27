PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 13:50 Uhr in der Moltkestraße bei der Einmündung in die Josef-Kohler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 69-jährigen Porsche-Fahrer. Der genaue Unfallhergang konnte aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen der Beteiligten bislang nicht abschließend geklärt werden. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von circa 1.700 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

