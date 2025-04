Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Am Montagvormittag kam es in Göppingen zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.00 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße. Ein 69-jähriger Mercedesfahrer fuhr von der Blumenstraße nach links in die Theodor-Heuss-Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 39-jährigen Teslafahrers. Der fuhr in der Theodor-Heuss-Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Göppingen aufgenommen. Der Schaden am Tesla wird auf 4000 Euro geschätzt. Durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst konnte ein beschädigter Reifen des Teslas vor Ort gewechselt werden. Dann war das Fahrzeug wieder fahrbereit. Am Daimler-Benz wird der Schaden auf 1500 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

