Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handfeste Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es in einer Diskothek in der Marlener Straße zwischen mehreren alkoholisierten Männern zuerst zu einer körperlichen Auseinandersetzung und anschließend zu einer Widerstandshandlung gegen die eingesetzten Polizeibeamten gekommen sein. Die Beteiligten im Alter von 21, 22 und 31 Jahren zogen sich im Rahmen des sich gegen 3:15 Uhr in der Diskothek zugetragenen Streits teilweise leichte Verletzungen zu. Weil der 31-Jährige während der Klärung der Streitigkeit die polizeilichen Maßnahmen vor Ort störte und wenig später trotz eines ausgesprochenen Platzverweises erneut negativ auffiel, wurden die Beamten des Polizeireviers Offenburg kurze Zeit später erneut alarmiert. Bei der Ankunft der Polizeibeamten kam es zu Beleidigungen durch den 31-Jährigen. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Überdies wird gegen alle drei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

