PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallserie auf der Autobahn BAB A 5

Baden-Baden (ots)

Gegen 07:15 Uhr geriet ein Pkw Mercedes-Benz auf der Südfahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Baden-Baden wegen Aquaplaning ins Schleudern. Der Pkw prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Etliche Fahrzeugteile wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Deshalb ereigneten sich dort in der Folge mehrere Unfälle mit fünf beteiligten Pkws. Vollbremsungen und Ausweichmanöver führten zu Auffahrunfällen. Glücklicherweise blieb es bei den Unfällen bei Sachschäden in Höhe von 75.000 Euro. Die Unfallstellen wurden bis nach der Bergung abgesichert. Es bildete sich ein Rückstau bis zu 4 Kilometern in Fahrtrichtung Norden.

Am Stauende ereignete sich infolge von Unachtsamkeit ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkws, der Sachschaden betrug 10.000 Euro.

Nach dem Passieren des Staus in Richtung Norden ereignete sich infolge von Unachtsamkeit gegen 08:50 Uhr ein weiterer Unfall. Zwei Pkws mussten verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende Fahrer eines Lastzugs bemerkte dies zu spät und fuhr gegen die bremsenden Pkws, von denen einer auf der Fahrbahn und einer im Graben liegen blieb. In dem Pkw im Graben wurde der Fahrer zwar eingeklemmt, blieb aber leicht verletzt. Die Feuerwehr Baden-Baden war zur Bergung im Einsatz. Der Sachschaden betrug 60.000 Euro. Eine Absicherung der Unfallstelle erfolgte durch ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks.

Für die Polizei waren Streifen der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl, der Polizeireviere Baden-Baden, Bühl und Rastatt im Einsatz.

Die Reinigungsarbeiten der Fahrbahnen dauerten bis 12 Uhr. Zwischenzeitlich hatte sich auf der parallel verlaufenden Bundesstraße 3 durch Ausweichverkehr ebenfalls ein Rückstau gebildet.

/AHim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 15:45

    POL-OG: Kehl - Nach räuberischem Diebstahl in Haft

    Kehl (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Kehler Hauptstraße am Donnerstag, führen die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige. Gegen 16 Uhr sollen die zwei Männer und eine Frau im Alter von 25, 26 und 30 Jahren Parfum im Wert von rund 530 Euro entwendet haben und wurden in der Folge durch Mitarbeitende nach Passieren der Kasse angesprochen. Beim ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:08

    POL-OG: Achern/Wagshurst - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

    Achern/Wagshurst (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr kam es in der Hanauerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher soll mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß sei dieser PKW auf einen hinter ihm parkendes Fahrzeug geschoben worden. Es entstand hierbei ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren