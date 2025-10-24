Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/Wagshurst - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Achern/Wagshurst (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr kam es in der Hanauerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher soll mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß sei dieser PKW auf einen hinter ihm parkendes Fahrzeug geschoben worden. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Flüchtigen oder zu dem Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern melden.

/si

