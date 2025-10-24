Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nächtliche Suche war erfolgreich - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Die Suche nach dem Bewohner eines Seniorenzentrums hat in der Nacht auf Freitag ein gutes Ende gefunden. Nachdem der Mann am Donnerstagabend nicht mehr in seinem Zimmer anzutreffen war, herrschte vorübergehend Aufregung. Unter Hinzuziehung einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnte der Mann nach einer Suchaktion in der Nacht von den Beamten im Bereich eines angrenzenden Parks angetroffen werden. Leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlauf konnte er in die Obhut des Pflegepersonals übergeben werden.

