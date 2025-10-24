PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/Mösbach - Vandalismus auf Baustelle, Zeugen gesucht

Achern/Mösbach (ots)

In der Nacht vom 18. Oktober auf den 19. Oktober kam es auf einem Rohbau im Benjaminlerweg zu Vandalismus und Sachbeschädigungen. Zwischen 19:30 und 7:30 Uhr soll ein Müllsack in einem Abwasserrohr angezündet worden sein, sodass dieses beschädigt wurde. Außerdem sei ein mobiles Toilettenhäuschen auf der Baustelle umgeworfen worden, wodurch es zu Vermschmutzungen kam. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, ist zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch zu melden.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

