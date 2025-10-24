PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ältere Dame im Regen angetroffen und sicher zurückgebracht - mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Am Montagnachmittag verfuhr sich eine Seniorin mit ihrem Krankenfahrstuhl im Bereich des Aumattstadions und saß dort hilflos im Regen, als eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden gegen 13 Uhr auf sie aufmerksam wurde. Weil aus ihrer Seniorenwohnanlage, wo sie untergebracht ist, niemand kurzfristig zur Abholung bereitstand, wurden zum Rücktransport Kräfte der örtlichen Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen. Noch während die Einsatzkräfte den Transport vorbereiteten, traf erfreulicherweise die Tochter der Dame ein, die ihre Mutter bereits suchte. Sie nahm die Seniorin wohlbehalten mit zur Wohnanlage zurück. Der Krankenfahrstuhl wurde anschließend durch die Feuerwehr sicher dorthin verbracht.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

