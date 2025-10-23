Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Person von Auto angefahren, Zeugen gesucht

Rastatt, Wintersdorf (ots)

Am Samstagmorgen ist ein Fußgänger in der Straße "Am Weiher" von einem Auto angefahren und hierbei leicht verletzt worden. Ein 55-Jähriger Ford-Fahrer soll gegen 9:40 Uhr aus Richtung Beinheimer Straße kommend in die Straße "Am Weiher" gefahren sein. In Verlauf einer Linkskurve habe er einen dort laufenden Fußgänger nicht wahrgenommen und soll den 57-Jährigen mit der Stoßstange erfasst haben. Der Fußgänger stürzte hierbei zu Boden und trug leichte Blessuren davon. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

