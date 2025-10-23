PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Einbruch

Berghaupten (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Rathausplatz zu einem Einbruch in ein dortiges Gebäude. Die Täter sollen versucht haben die Haupteingangstüre aufzubrechen, was jedoch scheiterte. Daraufhin seien sie auf ein Fenster ausgewichen, hebelten dieses auf und durchsuchten anschließend das Objekt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch nicht bekannt ob beziehungsweise was entwendet wurde.

Laut Zeugenaussagen habe die Tat zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr stattgefunden.

Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 07803 9662-0 beim Polizeiposten in Gengenbach zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

