Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 19:45 Uhr beim Linksabbiegen in der Niederwaldstraße im Einmündungsbereich eines Drogeriemarktes zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-jähriger Ford-Fahrer soll die Niederwaldstraße in Fahrtrichtung Karlsruher Straße befahren haben. Zum gleichen Zeitpunkt sei ein 11-Jähriger mit einem E-Roller gemeinsam mit einem 40-Jährigen auf dem Gehweg der Niederwaldstraße von der Karlsruher Straße aus kommend gefahren. Infolgedessen kam es beim Linksabbiegen des PKW auf den öffentlichen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Der junge E-Roller Fahrer soll hierbei auf die Motorhaube sowie gegen die Windschutzscheibe des PKW geworfen worden sein.

Die beiden Verkehrsteilnehmer sollen zum Unfallzeitpunkt keinen geeigneten Schutzhelm getragen haben und wurden durch den Unfall schwer verletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 4.000 Euro.

/si

