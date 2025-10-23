Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zwei Leichtverletzte

Kehl (ots)

Ein Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei hat am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der Eisenbahnstraße zur Badstraße zu zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro geführt. Nach derzeitiger Sachlage hat der Fahrer des Dienstwagens während eines Fahndungseinsatzes die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Mercedes missachtet, was in der Folge zum Zusammenstoß führte. Der Mercedes prallte durch die Kollision überdies gegen die Mauer und den Zaun einer Grundstückseinfriedung. Die Fahrerin des Mercedes und ein mitfahrendes Kind trugen durch den sich gegen 14:45 Uhr zugetragenen Unfall leichte Verletzungen davon. Die Polizeibeamten blieben unversehrt.

