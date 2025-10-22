Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Appenweier - Mehrere Fälle von Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Kehl/Appenweier (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu gleich drei Trunkenheits- beziehungsweise Drogenfahrten. Kurz vor 19 Uhr geriet zunächst ein 56-jähriger BMW-Fahrer auf der B28 bei Appenweier in eine Kontrolle von Beamten des Polizeipostens Appenweier. Bei einem durchgeführtem Alkoholtest wurde bei ihm ein Wert von mehr als drei Promille festgestellt. In der Oberländer Straße in Kehl geriet gegen 1:30 Uhr ein 42 Jahre alter VW-Lenker in den Fokus einer Streifenbesatzung des örtlichen Polizeireviers. Er hatte die Anhaltesignale der Beamten nicht befolgt. Mit rund 1,7 Promille lag der 42-Jährige zwar deutlich unter dem Wert des BMW-Fahrers, aber immer noch viel zu hoch über dem zulässigen Promillewert. Eine Stunde zuvor, gegen 0:30 Uhr, wurden einem 26-Jährigen Autofahrer bei einer Kontrolle in der Karlstraße dessen gerötete Augen und verengte Pupillen zum Verhängnis. Die Verdachtsmomente auf vorherigen Drogenkonsum erhärteten sich nach einem erfolgten Drogentest des BMW-Lenkers. Alle drei Autofahrer mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen und sehen nun entsprechenden Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.

