Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Frau auf Diebestour

Lahr (ots)

Am Dienstag soll es in Lahr zu mehreren Diebstählen in diversen Einkaufsläden gekommen sein. Eine 38-Jährige soll bereits vormittags Waren aus einem Auslageregal einer Apotheke entwendet haben, bevor sie sich vor einem Kleidungsgeschäft an einem Verkaufsständer an Handtaschen vergriffen habe. Gegen 15:30 Uhr soll sie dann in einem Drogeriemarkt beobachtet worden sein, wie sie ein Parfum aus einem Regal in ihre mitgeführte Tasche steckte. Bei der anschließenden Kontrolle sei dann auch das bisherige Diebesgut aufgefunden worden sein. Nachmittags gegen 16:30 Uhr soll die Frau nochmals ihr Glück an einem in der Schillerstraße abgestellten E-Bike versucht haben. Sie schob das mit einem Rahmenschloss gesicherte Fahrrad trotz blockierendem Hinterrad davon. Nach Zeugenhinweisen konnte die Enddreißigern gestellt werden. Sie muss sich nun wegen mehrerer Diebstähle verantworten.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Schließen Sie ihr Fahrrad immer an einer dafür vorgesehenen Halterung an. - Melden Sie jeden Diebstahl oder auffällige Beobachtungen der Polizei.

/ti

