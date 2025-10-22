PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Polizei gibt Hinweise zum Einbruchsschutz

Mittelbaden (ots)

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko von Einbrüchen. Ende Oktober, wenn die Tage kürzer und die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt werden, beginnt die Hochsaison unerwünschter Besucher. Die Dunkelheit zieht Einbrecher für gewöhnlich an und bietet ihnen einen willkommenen Schutzmantel für ihrer kriminellen Machenschaften. Die Verfolgung und Verhinderung von Einbrüchen hat beim Polizeipräsidium Offenburg eine hohe Priorität. Die Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen, weshalb die Prävention ein elementarer Baustein darstellt, es den Einbrechern so schwer wie möglich zu machen. Die Hinweise der Polizei basieren auf drei Modulen: Dem Selbstschutz, sensiblen Nachbarn und einer passenden Sicherheitstechnik. Mit diesen Instrumenten können Sie sich besser schützen und vorbeugen, nicht Opfer eines Einbruchs zu werden. In diesem Zusammenhang bietet die Polizei auch kostenlose Beratungen zum Einbruchsschutz an. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen können Sie sich gerne bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Offenburg unter den Telefonnummern:0781 21-4515 oder 07222 761-405 oder per E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de melden.

Die Polizei gibt darüber hinaus folgende Tipps und Hinweise:

Sicherheitsmaßnahmen rund ums Haus:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür gründlich ab. Nur das 
     Zuziehen der Tür allein reicht nicht au Verschließen Sie immer 
     alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
   - Denken Sie bitte daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! 
     Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden
     jedes Versteck!
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie umgehend den 
     Schließzylinder des Türschlosses aus.
   - Achten Sie auf fremde Personen in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei über die Nummer 110!
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
   - Unterlassen Sie gut gemeinte Hinweise an der Haus- oder 
     Wohnungstür, wie z. B. Klebezettel mit der Aufschrift "Pakete 
     für Müller bei Meier abgeben" oder "Bin gleich wieder da".

Sichtbarkeit und Sicherheit

   - Eine gute Außenbeleuchtung ist eine der effektivsten Maßnahmen, 
     um potenzielle Einbrecher abzuschrecken und die Sicherheit des 
     Grundstücks zu erhöhen.
   - Durch die gezielte Ausleuchtung kritischer Bereiche wie 
     Eingänge, Parkplätze, Hinterhöfe und Gebäudeecken können Sie 
     diese Risikozonen eliminieren. Eine helle Umgebung wirkt 
     abschreckend auf Kriminelle, da das Entdeckungsrisiko steigt. 
     Gleichzeitig sorgt sie für bessere Aufnahmen von 
     Überwachungskameras.
   - Darüber hinaus trägt eine angemessene Außenbeleuchtung auch zum 
     Sicherheitsgefühl Ihrer Besucher bei.
   - Ergänzende Informationen finden Sie auf der Seite: 
  www.k-einbruch.de

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 22.10.2025 – 12:00

    POL-OG: Lahr - Wegen Einsatz Laden geräumt

    Lahr (ots) - Nach einem Brand in einem Kellerraum in der Schwarzwaldstraße musste am Mittwochmorgen ein im Gebäude befindlicher Discounter vorsorglich geräumt werden. Gegen 9:30 Uhr wurden die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei über starken Rauch aus dem Kellerbereich des Geschäftsgebäudes informiert. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begannen, wurde der Discounter durch Kräfte ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:43

    POL-OG: Gaggenau - Falscher Bankmitarbeiter

    Gaggenau (ots) - Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr soll ein 59-Jähriger telefonisch von Betrügern kontaktiert worden sein, wodurch mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein sollen. Der Betrüger habe sich hierbei telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben und täuschte den Mann unter Vorhalt falscher Tatsachen darüber, dass angeblich ein Sicherheitscheck erforderlich sei. Dem Anrufer seien durch den Betrogenen die ...

    mehr
