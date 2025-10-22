PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wegen Einsatz Laden geräumt

Lahr (ots)

Nach einem Brand in einem Kellerraum in der Schwarzwaldstraße musste am Mittwochmorgen ein im Gebäude befindlicher Discounter vorsorglich geräumt werden. Gegen 9:30 Uhr wurden die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei über starken Rauch aus dem Kellerbereich des Geschäftsgebäudes informiert. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begannen, wurde der Discounter durch Kräfte des Polizeireviers Lahr vorsorglich geräumt. Bereits um 10:25 Uhr kannte Entwarnung gegeben werden: Weder ein Schaden noch ein Feuer konnte festgestellt und die Geschäftsräume wieder freigegeben werden.

/rs

