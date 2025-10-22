PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau/Linx - Milchautomat aufgebrochen

Rheinau/Linx (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll in der Tullastraße der Milchautomat im sogenannten "Linxer Milchhiesel" mittels unbekannten Werkzeug aufgebrochen worden sein. Der beim Aufbruch entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Weil der Automat unmittelbar zuvor geleert wurde, dürfte das Diebesgut unter fünf Euro liegen. Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 07844 91149-0 beim Polizeiposten in Rheinau zu melden.

/ti

