Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streit endet im Krankenhaus, Tatverdächtiger in Haft

Kehl (ots)

In einem Hinterhof in der Hauptstraße soll am Montagabend ein handfester Streit zwischen zwei Männern stattgefunden haben, bei dem einer der Beteiligten mit einem Messer verletzt worden sei und sich im Krankenhaus einer Operation unterziehen lassen musste. Ob auch eine Pistole eine Rolle spielte und die Hintergründe der sich gegen 19 Uhr zugetragenen Auseinandersetzung sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Fest steht, dass sich die beiden 26 und 36 Jahre alten Männer gegenseitig kennen und der 26-Jährige nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Während der jüngere im Krankenhaus medizinisch versorgt wurde, haben angerückte Spezialkräfte den älteren in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen. Er wurde im Anschluss in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei untergebracht und am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg beim Amtsgericht Offenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete gegen den 36-jährigen türkischen Staatsangehörigen die Untersuchungshaft wegen dringenden Tatverdachts einer gefährlichen Körperverletzung an. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

