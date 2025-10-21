PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unter Betäubungsmittel gefahren

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 24-jährigen BMW-Fahrer, der sein Fahrzeug offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel in der Marlener Straße führte, einer Verkehrskontrolle. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Des Weiteren wurden an dem Fahrzeug Mängel aufgrund Tunings festgestellt was zum Erlöschen der Betrienserlaubnis führte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und es erfolgte eine Meldung an die Führerscheinstelle.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

