Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Offenburg (ots)

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr kam es an der Kreuzung der Werderstraße und der Hildastraße zu einem Unfall bei dem viele Einsatzkräfte eingesetzt wurden. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer soll mit seiner 52-jährigen Beifahrerin die Hildastraße in Richtung Ortenberger Straße befahren haben. An der Kreuzung soll er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-Jährigen Ford-Lenkers missachtet haben, wodurch es zur Kollision kam. Bei dem Ford-Fahrer, sowie der Mercedes-Beifahrerin, wurden durch die anwesenden Rettungskräfte leichte Verletzungen festgestellt, sodass sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurden. Neben dem Rettungsdienst samt Notarzt, war auch die Feuerwehr Offenburg mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 7.000 Euro.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell